Stem Hugo Derycke tot Krak van Kuurne

Hugo Derycke (58) liep in februari de volledige omloop van Kuurne-Brussel-Kuurne voor beroepsrenners. Hij legde de 196,4 kilometer die zij per fiets afleggen al lopend af in net geen 27 uur. Hij is niet aan zijn proefstuk toe met extreme uitdagingen. “Het doet altijd deugd als je prestaties een erkenning krijgen”, zegt de Kuurnenaar. “Deze uitdaging kwam er als gelegenheidsloper. Ik was vijf maanden vooraf begonnen met de voorbereidingen, goed voor 3.000 kilometer. Ik ben niet aangesloten bij een club en heb geen trainer, dus ik heb alles volledig op eigen houtje voorbereid. Maar nu gaan de loopschoenen weer aan de haak en haal ik de fiets weer boven.”

