Stem Hans Robyn tot Krak van Ieper

Het was een druk jaar voor Hans Robyn (62). Hij schreef en regisseerde de Musical Bakelandt in Langemark, deed mee met de Boezingenaar en de kerkfabriek voor 100 jaar kerk in Boezinge en regisseerde het Sint-Maartensfeest in Zonnebeke. “Nu ben ik bezig met de voorbereiding voor Het Zonnebeeks Amateur Theater (ZAT) en vorige week ging Kerstmagie in Vlamertinge in première.” De lijst van verenigingen waar Hans zijn schouders onder stak of steekt, is schier eindeloos. “Deze nominatie overvalt me”, reageert Hans, die getrouwd is met Nancy Vanuxem en vader van Bram en Linde. “Ik ben dan wel een persoon die veel organiseert maar zelf loop ik niet veel in de belangstelling. Deze erkenning doet dan wel deugd.”

Hans Robyn is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

