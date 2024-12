Stem Hans Beils tot Krak van Oostrozebeke

Voor Hans Beils (51) uit de Sneppestraat is jongeren vertrouwd maken met het drummen een uitlaatklep. Hans Beils is getrouwd met Veerle Halsberghe en beroepshalve zelfstandig projectmanager in de bouwsector. “Ik erfde de liefde voor de muziek van mijn ouders. Ik werd dan ook vrij vlug lid van de harmonie Sint-Cecilia in Oostrozebeke waar ik verantwoordelijk ben voor het slagwerk. Slagwerk is intussen mijn grootste hobby. Al voor het vijfde jaar verzorg ik de opleiding van jonge drummertjes in samenwerking met Art’Iz Izegem. Naast de muziek ben ik ook penningmeester bij de harmonie en lid van het feestcomité de Ginste. Ik ben nu eenmaal een sociaal mens.

Hans Beils is genomineerd voor Krak van Oostrozebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

