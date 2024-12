Stem Guy Hoste tot Krak van Ruiselede

In een vorig leven was Guy Hoste (61) koetsier in de Brugse binnenstad, maar toen hij twee jaar geleden de streek rond Doomkerke leerde kennen, was het liefde op het eerste gezicht. De overname van de idyllisch gelegen bed & breakfast Droomkerke aan de Smisseweg was de volgende logische stap. “Ik koester hier de rust en de romantiek.” B&B Droomkerke kreeg de Boutique-status: kleinschalig, luxueus, sfeervol en uniek. En zopas werd het verblijf door de Belgian Hospitality Club uit 1.350 horeca-zaken uitgeroepen tot Meest klantvriendelijke B&B van Vlaanderen. “Als kleine logiesuitbater in het Brugse Ommeland hopen we ons zo nog beter te kunnen profileren.”

Guy Hoste is genomineerd voor Krak van Ruiselede Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Guy Hoste