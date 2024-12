Stem Guido Stroo tot Krak van Maldegem

Al meer dan 25 jaar is Guido Stroo (70) lid van Kom op Maldegem, de Maldegemse vereniging die zich met allerlei acties inzet voor Kom op tegen Kanker. Sinds 2018 is hij voorzitter van Kom op Maldegem. Guido verzamelde de voorbije twee jaar met het Kom op-team maar liefst 62.000 euro in voor Kom op tegen Kanker, een bedrag dat nog zal stijgen, want in december staat nog een Soepactie en een kerstconcert met Christoff op het programma en verleent Kom op Maldegem ook zijn medewerking aan de ‘Verlichte Tractorenrit’. Guido is ook sinds 1984 lid van Grote Routepaden, sinds eind de jaren 70 van wandelclub De Smokkelaars, waarvan 35 jaar als bestuurslid, en zit hij ook in het Jeugdherbergcomité.

Guido Stroo is genomineerd voor Krak van Maldegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Guido Stroo