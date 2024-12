Stem Geert Vangheluwe tot Krak van Wevelgem

Geert Vangheluwe (61) is al 33 jaar bestuurslid van Tuinhier, het vroegere ‘werk van de akker’. “Het mooie is dat ik pas het jaar nadien lid werd”, lacht Geert, die ondertussen al 15 jaar voorzitter is. “Ik werd aangesproken door Roger Dejonghe in september, en pas in januari betaalde ik mijn eerste lidgeld.”

Niettegenstaande het ledenbestand gedaald is, bloeit Tuinhier Wevelgem. Die pluim steekt Geert op de hoed van het bestuur. “We organiseren allerlei activiteiten en geven advies, wie dus zelf zijn groenten wil kweken is bij ons aan het goede adres. Wij nodigen iedereen uit om de liefde voor het tuinieren te ontdekken.”