Stem Gaspard Vandewalle tot Krak van Pittem

Gaspard Vandewalle (62) is bij velen gekend als de voorzitter van toneelvereniging de Loridanskring. Ondanks het feit dat hij zelf dit jaar ernstig ziek werd, speelde hij toch een benefiet om de ouders van de jonge Rachèle te helpen. “Ik ben nu dertig jaar voorzitter van de Loridanskring. Tot tien jaar geleden speelde ik zelf nog, maar inmiddels heb ik meer plezier in het schrijven van stukken. Van zodra we het binnen de vereniging wat breder hadden, besloten we met een deel van onze opbrengst een goed doel te steunen. De mensen komen naar ons kijken en we vinden het dan ook logisch dat we iets aan de maatschappij teruggeven.

Gaspard Vandewalle is genomineerd voor Krak van Pittem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

