Stem Gamlat Kaware tot Krak van Diksmuide

Gamlat Kaware (36) is gehuwd met Mones Kaware en heeft vier kinderen. Ze werkt in het onderhoud in LDC Ten Patershove en is altijd vriendelijk en bereid om iedereen te helpen. “Ik ben heel blij met mijn nominatie. We passen ons graag aan de gebruiken van België aan, wij wonen hier en onze kinderen groeien hier op. Het enige wat ik niet kan laten, is mijn hijab. Ik ben zo opgevoed, ik voel me niet op mijn gemak zonder. Was ik elders geboren, dan had ik misschien een ander geloof, maar het is nu zo. Er zit niets van kwaad in het dragen van mijn hoofddoek. Ik woon graag in België en vind mijn nominatie een voorbeeld voor anderen die hier komen wonen.”