Stem Frederick Debusschere tot Krak van Oostende

Frederick Debusschere (49) is bijna een kwarteeuw actief als zelfstandig bakker. Zijn zaak in Mariakerke is een begrip. Hij laat zijn creaties ook proeven door een breed publiek, onder meer op A l’Ostendaise. Zijn kinderen hebben dezelfde passie. “Zoon Jerome studeert voor bakker en Rachel studeerde voor kok, opleiding patissier. Justin is 17 en studeert verder”, zegt hij trots.

Frederick bakt al jaren lekkere croissants. Een jury van radiozender MNM verkoos die in het voorjaar tot ‘lekkerste croissant’. Op zijn Krak-nominatie is Frederick trots: “Misschien een erkenning voor het harde werk en het ambacht. Want ik steek passie en creativiteit in mijn werk. De aandacht die ik via MNM kreeg was de mooist denkbare reclame.”