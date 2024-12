Stem Francky Dryepondt tot Krak van Lichtervelde

Francky Dryepondt (66), getrouwd met Monique Van Walleghem (64), uit de Stijn Streuvelslaan is sinds 16 jaar de teammanager bij Club YLA en is al even lang fotograaf bij Club Brugge. Club YLA is het vrouwelijke elftal van Club Brugge. Daarnaast is hij bekend als bestuurslid bij Lidiac en Raak en als huisfotograaf bij Omloop van het Houtland. “Ik doe ook maar gewoon mijn werk”, vertelt Francky. “Het is een groot takenpakket waar onder andere bijvoorbeeld het klaarleggen van de kledij bij hoort, maar er komt veel meer bij kijken dan dat. Hoofdmanager Leo Van Der Elst verwoordt het altijd op deze manier: Francky is mijn linker- en mijn rechterhand”, lacht Francky.

Francky Dryepondt is genomineerd voor Krak van Lichtervelde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

