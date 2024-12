Stem Elke Timperman tot Krak van Roeselare

Mama van een dochtertje van vijf, voltijds werken en toch presteren op de fiets. Elke Timperman (34) uit Beitem-Roeselare lukt het allemaal. In de lente van 2024 werd ze in haar leeftijdscategorie de titel van Europees kampioene Gran Fondo. Met overwicht, want in de leeftijdscategorie (19 tot 34 jaar) stond in het Franse Saint-Félicien geen maat op haar meesterschap. Begin september trok Timperman ook naar het wereldkampioenschap Gran Fondo in het Deense Aalborg. Waar ze in de tijdrit zilver haalde en in de wegrit twaalfde eindigde. In totaal mocht ze in haar eerste volledige seizoen op de fiets dertig keer de handen in de lucht gooien. “Ik ben erg blij met mijn resultaten én de nominatie”, glundert de renster van het John Saey Cycling Team.

Elke Timperman is genomineerd voor Krak van Roeselare Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

