Stem Cathy Heffinck tot Krak van Vleteren

Cathy Heffinck (54), zaakvoerster van C-Sense, woont samen met haar partner Rinus Motmans in Westvleteren. Ze heeft twee kinderen, Maxime en Emma Pacco en twee pluskinderen, Martijn en Marisa. “Vorig jaar werd ons achternichtje Eowyn (5) geconfronteerd met leukemie. Ook hun 7-jarig zoontje Nando zag daar enorm van af. Op dit jonge gezin had dit een grote emotionele en financiële impact. Begin dit jaar ben ik naar een concert geweest van Katrien Verfaillie en zo groeide het idee om een dorpsconcert te organiseren ten voordele van het gezin. Zo werd ik ook dorpsbode voor Westvleteren. Met de opbrengst gaan ze overnachten in Pairi Daiza.”

Cathy Heffinck is genomineerd voor Krak van Vleteren Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

