Stem Caitlin Hersens tot Krak van Wervik

Caitlin Hersens (17) wil mentale problemen bespreekbaar maken. Na moeilijkheden op school transformeerde ze haar ervaring in een positieve kracht met een podcast en TikTok-kanaal dat al duizenden volgers aantrekt. Caitlin doorbreekt taboes over sociale media en zelfbeeld en moedigt authenticiteit aan. Met thema’s als zelfvertrouwen, gezondheid en anti-pestbeleid wil ze jong en oud inspireren. Caitlin bewijst dat jonge energie en vastberadenheid echte verandering kunnen brengen. “Ik ben heel dankbaar dat ik deze unieke kans krijg en ben blij met mijn nominatie. Daardoor kan ik nog meer mijn stem laten horen en het taboe over mentale gezondheid doorbreken.”

Caitlin Hersens is genomineerd voor Krak van Wervik Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

