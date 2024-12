Stem Björn Destoop tot Krak van Zulte

Wie Zulte zegt, zegt Firtel. Björn Destoop (44) is al achttien jaar lid en zo’n veertien jaar voorzitter van het Firtelcomité dat de stoet jaarlijks in goede banen leidt. Twee jaar geleden leek de toekomst van de traditie even aan een zijden draadje te hangen door een acuut gebrek aan mankracht. Intussen nam de organisatie echter een doorstart met de nodige versterking, mede dankzij de noodkreet van voorzitter Björn.

“Firtel is pure Zultse folklore, vroeger waren er heel veel in België en zijn er nog slechts een paar over. Als ik zie hoeveel volk er zelfs bij een regenachtige editie buiten komt, dat geeft energie om verder te gaan. Het was bijna gedaan, maar nu hebben we weer extra mensen en veel nieuwe plannen.”