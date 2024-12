Stem Birgit Verplancke tot Krak van Brugge

“Wat een verrassing! Deze nominatie is een schouderklop voor ons vak”, zegt Birgit Verplancke, een wereldautoriteit in de restauratie van glasramen, die ook elk jaar glazen figuren voor een goed doel creëert.

“Bij BirgitConRes BV werken we keihard aan het behoud van erfgoedobjecten, van particuliere projecten tot musea en kerken. Tegelijkertijd zetten we ons in om ons schitterende ambacht onder de aandacht te brengen en mensen op te leiden. Die nominatie bevestigt dat het harde werk van ons hele team wordt gewaardeerd in de gemeenschap. Op mijn website staan de gevleugelde woorden van Truman: het is wonderlijk wat je als team gedaan kan krijgen, als het geen rol speelt wie de pluimen krijgt.”