Stem Bert Seynaeve tot Krak van Izegem

Bert Seynaeve (50) liep onder de noemer Run Your Age op zijn verjaardag op 31 maart vijftig kilometer voor het goede doel, in rondjes op de atletiekpiste van Izegem. Een symbolische daad ten voordele van Kom op tegen Kanker, zo bleek. Het laatst ererondje werd extra speciaal, want toen werd Bert vergezeld door zijn gezin. “Heel fijn dat ik hiervoor nu een nominatie als Krak krijg”, reageert Bert. “Het is een heel mooie dag geworden. Het was mooi om te zien hoe we mensen letterlijk en figuurlijk in beweging konden brengen. Het bedrag dat we ingezameld hebben, is gebruikt om vier vrijwilligers uit onze werkgroep in te schrijven voor de 100 km van Kom op tegen Kanker.”

Bert Seynaeve is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

