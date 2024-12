Stem Bernard Vanoverberghe tot Krak van Zwevegem

Bernard Vanoverberghe (70) van de Sint-Hubertusschutters in Beveren-Leie rijgt de titels in het karabijnschieten aan elkaar. Dit jaar werd hij in de categorie 60+ voor de zesde keer Belgisch kampioen in deze olympische sport. Door gezondheidsproblemen moest hij vorig jaar verstek geven, maar hij knoopte in Sankt-Vith opnieuw met de zege aan. Het trainingsbeest hield er rekening mee dat hij zijn sport na een knieoperatie vaarwel zou moeten zeggen. “Maar de ingreep is gelukt, ik versloeg nu zelfs schutters die tien jaar jonger zijn dan ik. Door het grote verschil met de tweede – 30 punten – is dit voor mij de mooiste titel van allemaal”, glundert de kampioen. (DVZ)

