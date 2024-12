Stem Benoit Dezutter tot Krak van Veurne

Benoit Dezutter (40) werd in 2021 al filiaalhouder van Albert Heijn Ingelmunster en runt sinds 2022 ook de vestiging in Veurne. Daar stelt hij een twintigtal vaste medewerkers en nog eens zoveel jobstudenten en flexijobbers tewerk. “Mensen zien groeien en hen doen samenwerken als team, geeft mij veel voldoening. Een supermarkt is belangrijk voor de buurtbewoners, maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Daarom zetten wij fors in op lokale verankering en zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol. Denk maar aan de Veurne-puzzels, de sponsoring van lokale initiatieven, de inzamelbox voor gebruikt speelgoed en de recente B’tjes-actie.”

Benoit Dezutter is genomineerd voor Krak van Veurne Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

Stem nu voor Benoit Dezutter