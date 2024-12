Stem Bart Cuylits tot Krak van Wevelgem

Wie ooit in jeugdclub Ten Goudberge meewerkte, kent hem als Barry. Bart Cuylits (51) kwam als 16-jarige toe in de JC en is er nooit meer weggegaan. Hij hield de jeugdclub open, organiseerde activiteiten en is al 15 jaar bestuurslid. Je vindt er hem nog iedere zondagmorgen en als het heel druk is achter de toog.

Al 35 jaar lang is hij ook medewerker bij het Rode Kruis. “Ook daar kwam ik als 16-jarige toe”, vertelt Bart. “Eerst bij het Jeugd Rode Kruis, nu nog altijd bij de hulpdienst. Ik heb mij altijd willen inzetten voor anderen. Als kandidaat-Krak wil ik die boodschap ook overbrengen naar anderen.”