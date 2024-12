Stem Anneleen Pauwels tot Krak van Oostende

Anneleen Pauwels (46) is een vechter. Ondanks een hersentumor opende ze dit voorjaar een nieuwe horecazaak op de hoek van de Wittenonnenstraat en de Christinastraat. “Het is drukker dan verwacht, er komen ook steeds meer mensen om te eten in onze tearoom en er zijn veel vaste klanten. Het is hier bijna elke dag volle bak”, zegt ze over The Golden Monkeys, de zaak die uitgroeide tot een gezellige ontmoetingsplaats. Over haar nominatie voor Krak zegt ze: “Ik val uit de lucht en vind het een beetje raar. Maar ik ben uiteraard wel blij.” Ze geeft zich volledig voor de zaak: “De ene keer gaat het al wat beter dan de andere. Ik probeer me soms wat weg te cijferen. Het is wel zwaar want door de chemobehandeling ben ik vaak moe. Maar het gaat.”

Anneleen Pauwels is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 12 januari 2025. Op 23 januari maken we de winnaars bekend in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be.

