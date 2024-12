Ricardo NaeyaertZedelgem“We willen echt iedereen aan het sporten krijgen”

Als voorzitter van Lions Sportclubs leidde Ricardo Naeyaert dit jaar het ledenaantal naar 660, van wie er 120 een G-sport beoefenen. Rolling Thunders Wetteren kwam er als tweede rolstoelbasketploeg bij, naast het sterke competitieteam Lions Zedelgem, en het reguliere basketbal in Torhout en Lichtervelde.

Voor sporters met een beperking voorziet Lions in meer en meer G-sporten, van G-darts, G-dans en G-wielrennen tot Multimove. “We willen iedereen aan het sporten krijgen, los van fysieke, mentale of financiële problemen. Inclusief sporten staat voorop. We werken ook samen met AZ Delta voor mensen die G-sport nodig hebben om bijvoorbeeld te revalideren.” (BC)