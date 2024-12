Marnix De SlooverAartrijke“Met 34.000 fietskilometers breek ik mijn vorige record”

Liefst 33.755kilometer fietste Marnix De Sloover vorig jaar bijeen. Niet op een elektrisch exemplaar, wel op een gewone, oerdegelijke fiets.

“Ik steek de elektrische fietsen gewoon voorbij. Zolang ik ze blijf voorbijsteken, schaf ik mij geen elektrische fiets aan. Een rit van 100kilometer is voor mij de normaalste zaak van de wereld geworden. Weer of geen weer, ik kruip de fiets op. Mij hoor je niet klagen, de koude regen en de gure wind houden mij niet tegen. Als ik een dag niet heb gefietst, word ik ongemakkelijk. Ik was van plan om in 2024 minder te fietsen, maar dat plan is mislukt. Het zou kunnen dat ik aan 34.000kilometer geraak en dus mijn record van vorig jaar verbreek.” (BC)