Filip DhondtWingene“Genoeg geld ingezameld voor 450.000 maaltijden”

Wingenaar Filip Dhondt (59) en zijn vrouw Sandra Mulier zetten zich al tien jaar in voor kwetsbare kinderen in Zambia. Ze runnen daar Sonskyn-projecten, waarmee ze kledij, lesmateriaal, schoolbanken, aanplantingen, zelfs schoolgebouwen financieren.

“Door de enorme droogte is de helft van de maïsproductie in Zambia mislukt”, vertelt Filip. “De voedselprijzen stegen hier met 80 procent. Vandaar dat we een voedselprogramma opstarten. Ik heb een gesponsorde wandeltocht gemaakt – van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Santiago de Compostela – die in totaal meer dan 15.000 euro heeft opgebracht. Daar kunnen we in Zambia 450.000 maaltijden voor maken” (GGM)