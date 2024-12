Ann-Sofie DenooZedelgem“Wil jongeren aanmoedigen om barrières te doorbreken”

Elk jaar wordt de Onderneemster van het Jaar gekozen. De WOMED Award is een bekroning voor de leading ladies in het ondernemerschap. Ann-Sofie Denoo, drijvende kracht achter Denoo Matrijzen, was een van de drie finalistes én de enige West-Vlaamse.

Ze kon de award niet meenemen richting Zedelgem, maar haar boodschap kon ze wél overbrengen. “Ik ben een vrouw in een mannenwereld en ik ben een techneut. Maar het is absurd om te denken dat vrouwen minder goed zouden zijn in techniek dan mannen. Ik wil jonge mensen aanmoedigen om barrières te doorbreken en te geloven in gelijke kansen in technische en ondernemende domeinen.” (BC)