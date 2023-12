Stem Zita Gheysens tot Krak van Izegem

Zita Gheysens (16) zette als wielrenster bij Van Moer Logistics Cycling Team al heel wat mooie prestaties neer. Zo won ze afgelopen seizoen WestSprint, het regelmatigheidscriterium van deze krant, dat de beste renners beloont. En dat kan alleen maar door een heel seizoen op hoog niveau te presteren bij de meisjes nieuwelingen. Naast drie zeges werd ze ook negenmaal tweede in een wedstrijd. In Roeselare won Zita het provinciaal kampioenschap. “Mijn mooiste zege van het seizoen”, zegt de jongedame met de snelle benen daarover. “Maar dit is geen eindpunt natuurlijk. Ik wil verder evolueren. Mijn lichaam moet nog sterker worden. Daar blijf ik ook hard aan werken”, zegt Zita die met haar ouders op Ter Beemden woont. (WVS)

Zita Gheysens is genomineerd voor Krak van Izegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

