Stem Yves Raguet tot Krak van De Haan

Yves Raguet (66) nam onlangs de fakkel over als voorzitter van handelsgebuurtekring Actief Wenduine, en koestert daarbij de ambitie om van Wenduine het jaar rond een levendige badplaats te maken. “Ik wil als voorzitter ook het signaal geven dat wij er zijn voor onze handelaars”, aldus Yves, die in de wolken is met zijn nominatie. “Een hele grote eer die ik absoluut niet had zien aankomen. Ik krijg er het schaamrood van op de wangen”, lacht hij. Yves draagt zijn nominatie op aan het voltallige bestuur van Actief Wenduine. “We zijn met het nieuwe bestuur nog maar net bezig en dus vind ik dit een mooie appreciatie voor wat we allemaal proberen in gang te steken.” (WK)

Yves Raguet is genomineerd voor Krak van De Haan Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

