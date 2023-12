Stem Yvan Herman tot Krak van Ingelmunster

Op zaterdag 16 september arriveerde Yvan Herman (60) rond 10 uur aan de kathedraal van Santiago de Compostela. Hij was 102 dagen onderweg, waarvan hij er 97 wandelde, goed voor 2.760 km. Hij verliet op woensdag 7 juni om 11 uur zijn woning in de Meulebekestraat om aan zijn individuele wandeltocht te beginnen. Bij zijn thuiskomst zei Yvan: “Ik doe dat nooit meer. Misschien eens een wandeltocht van 30 dagen, maar zeker niet méér dan 100 dagen. De heimwee woog het zwaarst. Mijn vrouw Martine was op moeilijke momenten mijn hulplijn. Toen ik alleen in mijn tentje zat, dacht ik wel eens ‘waar ben ik toch aan begonnen’ (lacht). Maar het is gelukt.” (PADI)

Yvan Herman is genomineerd voor Krak van Ingelmunster Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Yvan Herman