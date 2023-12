Stem Yorunn Ligneel tot Krak van Houthulst

Hoogspringster Yorunn Ligneel (20) sprong dit jaar naar de zevende plaats op het EK voor U23 in het Finse Espoo. Ze bleef toen net onder haar persoonlijk record van 1,85 meter. De studente kinesitherapie aan de KU Leuven is aangesloten bij Houtland Atletiekclub in Torhout, waar Noël Coddens haar trainer is. Ze werd dit jaar ook derde op het BK alle categorieën. “In het najaar liep ik een stressfractuur op en nu ben ik weer voorzichtig aan het opbouwen. Dat ik genomineerd ben voor de Krak, vind ik supertof”, zegt Yorunn, die nog geen concrete plannen heeft gemaakt voor 2024. “Wellicht ga ik meedoen aan enkele internationale meetings.” (API)

Yorunn Ligneel is genomineerd voor Krak van Houthulst Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

