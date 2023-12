Stem Wout Alleman tot Krak van Wielsbeke

Wout Alleman (27) werd dit jaar Belgisch en Europees kampioen Marathon Mountainbike. De Wielsbeekse profatleet had op het EK na een wedstrijd van 95 km een voorsprong van ruim 2 minuten op de Italiaan Fabian Rabensteiner, de uittredende Europese marathonkampioen. “Mijn grote droom blijft een podiumplaats op het WK volgend jaar in de VS op een parcours op mijn maat gesneden. Dat ik nu genomineerd ben als Krak van mijn gemeente is toch wel sjiek en een hele eer. Tussen deze mensen staan is een voorrecht. “Mijn leven bestaat uit trainen, eten en slapen. Ik train onder de vleugels van een Zuid-Afrikaanse coach. Tof om genomineerd te zijn.” (ELD)

