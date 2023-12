Stem Wim Vandewalle tot Krak van Izegem

De Izegemse handbalclub slaagde er na de titel in eerste nationale in om zich te plaatsen voor de BeneLeague, de competitie waar de zeven beste Belgische teams het opnemen tegen de zeven sterkste Nederlandse ploegen. Een knappe prestatie op zich die Wim Vandewalle (57) met zijn volledige equipe realiseerde in het seizoen dat hij zijn afscheid aankondigde. Om medische redenen moest de handbalpreses het wat rustiger gaan aan doen, maar eerst zorgde hij nog voor dat hij met Filou (Kasteelbrouwerij Vanhonsebrouck) nog een nieuwe naamsponsor aan boord hengelde. Zo was ook de financiële toekomst verzekerd. “We hebben Filou Handbalclub op de nationale kaart gezet.” En dat is inderdaad iets om trots op te zijn.” (WVS)