Stem Wim Van Besien tot Krak van Brugge

Als voorzitter van Avanti Brugge verpersoonlijkt Wim Van Besien (52), financieel directeur bij touroperator Tui België, de heropstanding van deze basketbalploeg. Hij leidt deze sportvereniging sinds de heropstart in 2015 en zette de fundamenten voor de promotie naar derde nationale. Jaar na jaar speelde Avanti kampioen, de ambitie reikt ver. Met als eerste doel opnieuw kampioen spelen en volgend jaar in tweede nationale aan te treden. “Het doet deugd dat de lezers mij genomineerd hebben. Het betekent dat Brugge veel liefhebers van basketbal telt en veel Bruggelingen Avanti in hun hart dragen. We kijken ernaar uit om op de site van Sport Vlaanderen in Assebroek, met de steun van de Stad, een nieuwe plek voor Avanti te kunnen realiseren.” (SVK)

Wim Van Besien is genomineerd voor Krak van Brugge Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

