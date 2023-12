Stem Wendy Dejaeghere tot Krak van Blankenberge

Tijdens Uitkerke Kermis werd jeugddartsclub de Plumtjes Juniors boven de doopvont gehouden. De vereniging nam meteen een vliegende start. Initiatiefneemster Wendy Dejaeghere (41) kreeg het idee om de jeugdvereniging op te richten ingegeven door haar 10-jarige zoon Kenzo, zelf ook zot van darts. Wie weet komt de volgende Dancing Dimi dus uit Blankenberge, en dat is allemaal aan Wendy te danken.

“Ik was best wel verrast door de grote belangstelling”, zegt ze. Ook haar Krak-nominatie viel uit de lucht. “Een leuke opsteker voor het hele team achter de Plumtjes, en een goeie motivatie om ermee voor te gaan”, klinkt het. (WK)

Wendy Dejaeghere is genomineerd voor Krak van Blankenberge

