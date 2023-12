Stem Warre Vangheluwe tot Krak van Meulebeke

Warre Vangheluwe (22) groeide samen met zijn broers Robbe en Seppe op in de Elbestraat in Meulebeke. Na zijn lagereschooljaren trok hij voor twee jaar naar campus De Reynaert in Tielt en vervolgens voor vier jaar naar het VABI in Roeselare waar hij dierenzorg volgde. Samen met zijn broers was koersen de uitgelezen hobby. Hij startte op 7-jarige leeftijd bij de Tieltse Renners en maakte de voorbije seizoenen deel uit van het developmentteam van Soudal-Quick Step. Aan zijn rijk palmares voegde hij dit jaar twee prestigieuze wedstrijden: Gullegem Koerse en Omloop Mandel-Leie-Schelde. Hij tekende nu een contract tot en met 2025. “Nu gaat mijn droom echt in vervulling.” (LB)

