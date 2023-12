Stem Violetta De Neef tot Krak van Dentergem

Violetta De Neef (31) uit Dentergem is een singer-songwriter, danseres, choreografe, winnares van Internationale danswedstrijden, dans- en sportlesgeefster. Ze treedt op onder de naam Miss Violetta. “Ik organiseer ook een Bellydance Festival. Toen ik een kind was, werd ik zwaar gepest op school. Ik heb besloten om mijn verhaal met andere mensen te delen. Dat was de reden om me in te schrijven bij Miss De Luxe. Dit jaar heb ik die titel gewonnen. Ik ben ook naar Singapore geweest om ons land te vertegenwoordigen tijdens de internationale missverkiezing. Ik ben heel trots op mijn prestaties. Alles is mogelijk in het leven. Je moet in jezelf blijven geloven.” (SBR)

Violetta De Neef is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

