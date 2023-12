Stem Vincenzo Vanhulle tot Krak van Bredene

Vincenzo Vanhulle (27) heeft sinds de geboorte een motorische beperking. Dat belette de zoon van Leslie Maertens, uitbaatster van Villa VIP en zelf ooit Krak, niet om dit jaar met Project U Turn een avontuurlijke reis door Marokko en de Spaanse Pyreneeën te maken. Vincenzo toonde zo aan dat een fysieke beperking geen rem op je dromen hoeft te zetten. “Ik heb me enorm gejeund en veel zelfvertrouwen opgedaan. In de Pyreneeën heb ik zelfs mijn hoogtevrees overwonnen.” De reizen waren nochtans fysiek zwaar. Zijn Krak-nominatie was een complete verrassing. “Ik ben er serieus van geschrokken zelfs. Het is een enorme eer, ook al sta ik eigenlijk niet graag in de belangstelling.” (MM)

Vincenzo Vanhulle is genomineerd voor Krak van Bredene Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

