Stem Vincent D’Hondt tot Krak van Zonnebeke

Vincent D’Hondt (49) woont in Brouckhof-Oost in Passendale. Hij is gehuwd met Mieke Bekaert en vader van Senne, Marte en Tess. Beroepshalve is hij preventieadviseur. Door een val van een ladder is hij al 21 jaar aan een rolstoel gekluisterd. “Een nieuw leven drong zich op, met nieuwe kansen en die grijp ik nog altijd.” Als G-darter behaalde hij vier Belgische titels, vijf wereldtitels en een Europese titel. “Ik probeer G-darts in de kijker te zetten. We verdienen meer erkenning, want de G-darters komen weinig aan bod in de media. De nominatie had ik niet verwacht, maar ik apprecieer het heel erg. Het is een mooie vorm van waardering, ook voor mijn medesporters.” (NVZ)

Vincent D’Hondt is genomineerd voor Krak van Zonnebeke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

