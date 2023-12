Stem Vicky Verplancke tot Krak van Torhout

Vicky Verplancke (49) woont met haar man Geert Swaenepoel (53), hun jongvolwassen dochter Emily en hun teckel Marcel in de Rijksweg in Sint-Henricus, waar ze hun Vespa-speciaalzaak Xclusive Bike runnen. Ze verkopen ook elektrische fietsen. “Voorts hebben Geert en ik een passie voor lekkere wijn, lekker eten en gezellig samenzijn met vrienden”, zegt Vicky. “Die passie zorgde twee jaar geleden voor de opening van onze eigen Italiaanse Bar Piccolino, die elke vrijdagavond bij onze winkel open is. Ik ben actief in Unizo Torhout en word vanaf Nieuwjaar voorzitter van die vereniging. Samen met ons superteam wil ik de belangen van de Torhoutse ondernemers verdedigen en versterken. En vooral: de handelaars ondersteunen waar mogelijk.” (JS)

Vicky Verplancke is genomineerd voor Krak van Torhout Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Vicky Verplancke