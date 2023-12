Stem Veronique Vandeputte tot Krak van Tielt

Op vrijdagnamiddag kan je in Kanegem terecht op de lokale boerenmarkt van Veronique Vandeputte (51) en haar man Baziel De Zutter. Kraakverse groenten, fruit, zuivel, bintjes, vlees,… Het is er allemaal te vinden. De schuur van hun boerderij Moeninckhof wordt één keer per week omgetoverd tot een markt waar de korte keten centraal staat. Winter of zomer, iedereen kan er wekelijks terecht voor producten van lokale handelaars. “Het was een droom die al lang leefde bij ons en die we nu eindelijk hebben uitgevoerd. Het idee haalden we in Frankrijk. Beetje bij beetje knapten we onze schuur op. Erg leuk dat ik door dit idee genomineerd ben als Krak”, laat Veronique enthousiast optekenen. “Ik ben alvast heel benieuwd naar het resultaat.” (LDW)

Veronique Vandeputte is genomineerd voor Krak van Tielt Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Veronique Vandeputte