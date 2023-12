Stem Veerle Vermoesen tot Krak van De Haan

Veerle Vermoesen (50) verbaasde afgelopen zomer vriend en vijand door de 100 kilometer Dodentocht in Bornem uit te rijden in een rolstoel. Op pure spierkracht, maar ook – en vooral – op wilskracht. “Ik wou aantonen dat die rolstoel geen reden is om aan de zijlijn te blijven staan”, klonk het na afloop.

Vandaag valt ze uit de lucht als we haar bellen om te zeggen dat ze genomineerd is als Krak. “Héél verbaasd, ja. Een beetje overdonderd zelfs. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie erkenning, en het kan misschien ook een hart onder de riem zijn voor lotgenoten. Een aanmoediging om zelf ook meer naar buiten te komen en nieuwe dingen te proberen.” (WK)