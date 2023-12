Stem Veerle Plovie tot Krak van Ichtegem

Veerle Plovie (64) uit de Stationsstraat in Eernegem stapte eind 2017 naar Dorpshuis de Ster en bood aan een lessenreeks linedansen op te starten in De Kouter in Bekegem, waar ze op dat moment woonde. Veerle kreeg de dansmicrobe mee van haar ouders, en gaf die ook door aan haar kinderen en kleinkinderen. Ze volgde zelf een opleiding bij Sport Vlaanderen om als lesgeefster te kunnen fungeren, en toen haar plan groen licht kreeg ging ze aan de slag. De dansnamiddagen kunnen op heel wat bijval rekenen en dat doet Veerle veel plezier. “Het gaat niet alleen om het dansen, maar ook om het leggen van sociale contacten. En dat is toch ook heel belangrijk”, weet ze. (ED)

Veerle Plovie is genomineerd voor Krak van Ichtegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

