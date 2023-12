Stem Valentijn Notenbaert tot Krak van Kortemark

Valentijn Notenbaert (26) woont langs de Amersveldestraat in Kortemark en studeerde dierzorg aan de Vabi in Roeselare. Hij is slager bij Colruyt, maar een groot pak van zijn vrije tijd brengt hij door in het opvangcentrum voor reptielen en andere diertjes in Ichtegem. “Ik ben begonnen als verzorger, maar nu hou ik me vooral bezig met workshops geven. Zo trek ik naar scholen, rusthuizen, speelpleinwerkingen of kampen. Momenteel zijn we een oude stal naast het opvangcentrum aan het verbouwen, zodat we onze reptielen in de toekomst kunnen tonen aan het grote publiek. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Gelukkig werd ik nog maar één keer gebeten.” (JD)

Valentijn Notenbaert is genomineerd voor Krak van Kortemark Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Valentijn Notenbaert