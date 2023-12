Stem Tom Vandenhouweele tot Krak van Middelkerke

Tom Vandenhouweele (bijna 63) heeft een stempel gedrukt op het sportlandschap in Middelkerke. Hij begon in 1985 als sportfunctionaris, werd projectmedewerker en finaal stafmedewerker vrije tijd bij het gemeentebestuur. Tom was betrokken bij zowat elk sportevenement sinds 1985. Daaronder een hele reeks kwarttriatlons, en het sport-voor-allen-idee en de ontwikkeling van de sportinfrastructuur, met als kers op de taart het sportpark Krokodiel, waar hij als projectcoördinator fungeerde voor Vita Krokodiel. Hij reageert verrast op zijn nominatie: “Ik had dit niet verwacht, maar ben wel blij. Ik zie het als een mooie afsluiter, nu ik binnenkort met pensioen ga.” (PG)

Tom Vandenhouweele is genomineerd voor Krak van Middelkerke Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Tom Vandenhouweele