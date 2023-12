Stem Tom Ameloot tot Krak van Koksijde

Tom Ameloot (35) is filiaalmanager van AS Adventure in Veurne en Nieuwpoort. In zijn vrije tijd is hij een van de bezielers van het Zeevonk-bier. “Ik doe dit samen met mijn jeugdvriend Nils Desaever (36) uit Oostduinkerke”, vertelt Tom. Dit jaar wonnen ze goud op de European Beer Challenge. “Wat wij nog belangrijker vinden, is dat we 5.000 euro hebben ingezameld via onze verkoop voor de Propere Strand Lopers. Daarmee hebben we een afvalcontainer in Koksijde kunnen plaatsen. We hopen in de toekomst nog meer containers te plaatsen. 2023 was een fantastisch jaar, met ook nog de komst van ons tweede kindje, Georges.” (API)

Tom Ameloot is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Tom Ameloot