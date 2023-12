Stem Tineke Serru tot Krak van Beernem

Dit jaar werd Tineke Serru (39) verkozen tot Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar. “Daardoor kwam ons bedrijf ExtraPower erg veel in de media en kreeg ik kansen op heel wat evenementen en netwerkplekken. Deze aandacht helpt ons enorm, zeker wat sollicitaties betreft. De energiesector is constant op zoek naar extra handen en er is een krapte op de arbeidsmarkt, wij konden nu van de boost profiteren. De sector verandert snel, dus drong een nieuwe strategie zich dit jaar op. We zijn een groeibedrijf en moeten mee evolueren. We zetten de komende jaren in op expansie naar het buitenland en willen een plek in de top vijf van Europa bemachtigen.” (AVH)

Tineke Serru is genomineerd voor Krak van Beernem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde.

