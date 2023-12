Stem Tine Sinaeve tot Krak van Ieper

Tine Sinaeve (54) was jarenlang voorzitter van de Gezinsbond in Boezinge en is nog steeds voorzitter van Westhoek Turncentrum in Vlamertinge, waar ze G-gym geeft aan kinderen met een beperking. Ze was een van de drijvende krachten achter G-fit, de turnzaal voor mensen met een beperking die in maart de deuren opende. Tine is een vrijwilliger in hart en nieren, die al ontelbare keren kookte voor het goede doel. Zo verkoopt ze ook drank en snacks ten voordele van G-fit op de oldtimermeetings van haar man Vincent Demyttenaere. “Fijn om genomineerd te zijn”, zegt Tine, verpleegkundige bij het CLB van Ieper. “Zo komen het Westhoek Turncentrum en de G-gym nog eens onder de aandacht en dat kunnen we alleen maar toejuichen.” (TOGH)

Tine Sinaeve is genomineerd voor Krak van Ieper Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

