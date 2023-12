Stem Timon Michiels tot Krak van Koksijde

Timon Michiels (26) is de sterrenchef van Carcasse, het restaurant dat het vlees van Dierendonck recht uit de slagerij op je bord brengt. Carcasse werd dit jaar verkozen tot beste steakrestaurant van continentaal Europa, en is de nummer vier van de wereld. Gault&Millau beloonde het restaurant in de Henri Christiaenslaan met een stijging van een half punt tot 14,5 op 20. “Voor ons was het een heel goed jaar”, zegt Timon. “Ons jonge team kreeg veel goeie commentaren in binnen- en buitenland. Deze nominatie is dan ook een pluim voor het hele Dierendonck-team. We willen stapsgewijs blijven groeien en openen in 2024 onze tweede Carcasse, in Knokke.” (API)

Timon Michiels is genomineerd voor Krak van Koksijde Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

