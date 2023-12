Stem Thomas Julian tot Krak van Zwevegem

Thomas Julian (29) vond op zijn veertiende een oude accordeon op de zolder van zijn grootvader. Het lijkt het begin van een slechte film, maar het is vooral de prelude van iets moois. “Ik volgde muzieklessen en leerde de accordeon vanbinnen en vanbuiten kennen. Het begon met kleinschalige optredens, maar onder de hoede van zanger Christoff zette ik steeds meer stappen.” Dit jaar trad hij op op het schlagerfestival in Hasselt en aan de zijde van Luc Steeno wist hij van zijn hobby zijn beroep te maken. Met zijn accordeon doorkruist hij het land en gaat hij zelfs de grens over, maar altijd weer eindigt hij in Zwevegem. (TV)

Thomas Julian is genomineerd voor Krak van Zwevegem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Thomas Julian