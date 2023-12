Stem Thijs Vercaemer tot Krak van Dentergem

Thijs Vercaemer (36) is van vele markten thuis. De Markegemnaar zet zich al enkele jaren in als voorzitter van de Uilefeesten in het dorp, maar wist op sportief vlak zowaar nog meer moois te presteren. Zo is hij actief bij minivoetbalclub MVC De Argentijntjes én heeft hij het voorbije jaar als langeafstandsloper heel wat wedstrijden gewonnen. “Ik heb die passie voor lopen altijd al gehad”, vertelt Thijs. “Ik train toch zes keer per week. Ik kreeg de smaak vlug te pakken. En ik behaalde al ereplaatsen. Volgend jaar hoop ik mijn persoonlijk record van 2 uur 40 minuten in Frankfurt te verbeteren en staat de marathon van Berlijn op het programma.” (vadu)

Thijs Vercaemer is genomineerd voor Krak van Dentergem Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

