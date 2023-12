Stem Tamara Severens tot Krak van Oostende

Tamara Severens (41) is directeur bij telecom- en energiespecialist Delanghe, maar vooral bekend van de Melody Makers. Ze is penningmeester van de vereniging die ze 25 jaar geleden mee oprichtte met haar vader Jean-Pierre. Tamara is gehuwd met Kurt en moeder van Tyana en Lynna. Het hele gezin is muzikaal actief. “Tijdens stapoptredens trommel ik en op concerten speel ik op de pauken”, zegt ze. Ze is Melody Maker in hart en nieren : “Onze vereniging is een sociale groep. We zetten in op het muzikale én op vriendschap. We organiseren samen leuke projecten en helpen met andere verenigingen.” Over haar nominatie zegt Tamara : “Ik had dit niet verwacht en vind het zeer leuk.” (EFO)

Tamara Severens is genomineerd voor Krak van Oostende Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Tamara Severens