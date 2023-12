Stem Sunny Kumar tot Krak van Menen

Menenaar Sunny Kumar (34) werd op zaterdag 4 maart gekroond tot keizer carnaval in het Meense stadhuis. Sunny I is zo de jongste keizer carnaval in het land. “In 2006 kreeg ik de carnavalmicrobe te pakken. Een goede vriendin van me zat in een Meense carnavalsvereniging en ik geraakte zo verkocht. Het was wel nog wachten tot 2011 vooraleer ik voor het eerst meedeed aan de verkiezing”, legt Sunny uit. En het was meteen prijs. Later deed hij dat kunstje nog eens over en in 2018 werd hij zelf verkozen tot prins carnaval van West-Vlaanderen. “Ik ben bekend in Groot-Menen en wil aantonen dat de stad wel degelijk nog leeft”, reageert hij op zijn nominatie. (RB)

Sunny Kumar is genomineerd voor Krak van Menen Krak is een jaarlijkse stemming van De Krant van West-Vlaanderen waarbij we voor elke West-Vlaamse gemeente op zoek gaan naar iemand die zich het afgelopen jaar enthousiast inzette voor zijn naasten, buurt, gemeente of iemand die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie leverde. Stemmen kan tot 14 januari 2024. Op 26 januari worden de winnaars bekend gemaakt in De Krant van West-Vlaanderen en op kw.be

Stem nu voor Sunny Kumar